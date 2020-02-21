Мендель о Новых Санжарах: Зеленский сделал все, чтобы правительство хорошо коммуницировало

Президент Украины Владимир Зеленский посвятил весь день протестам в Новых Санжарах против приезда эвакуированных из Ухани.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире одного из телеканалов.

– Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились, – сказала она.

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По ее словам, глава государства сделал все, чтобы правительство хорошо коммуницировало.

– Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все, потому что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуне ковал, и все службы сработали, – отметила она.

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Ухани, после чего они прошли медицинский осмотр, и были вывезены в медицинский центр в поселке Новые Санжары.

Несмотря на то, что ни у одного из эвакуированных людей не обнаружили симптомов заболевания коронавирусом, в Новых Санжарах начались протесты из-за заселения людей на обсервацию.

Местные жители блокировали дорогу и устраивали стычки с полицией, но эвакуированных людей удалось доставить в медицинский центр.

За нарушения задержаны 24 человека. Правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Новых Санжарах.