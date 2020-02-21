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Факты / Украина

Нардеп Поляк ответит за кнопкодавство: Офис генпрокурора возбудил дело

Против внефракционного народного депутата Владислава Поляка, которого 21 февраля несколько раз ловили на голосовании за своих коллег, Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Поводом стали фото и видео, обнародование в СМИ, на которых видно, как Поляк кнопкодавил.

Согласно процедуре, сведения о совершении правонарушения в Единый реестр досудебных расследований внес генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

– Таким образом внедрена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование, – говорится в сообщении.

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Досудебное расследование поручено следователям Госбюро расследований.

Напомним, СМИ обнародовали фото и видео, как 21 февраля во время заседания Верховной Рады нардеп из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к закону о рынке земли.

Фото: karpatnews.in.ua

Источник: Офис генпрокурора

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