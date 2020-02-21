Международный день родного языка в мире ежегодно отмечается 21 февраля. Праздник установили в ноябре 1999 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного разнообразия.

21 февраля 1952 года в Бангладеше пакистанские власти жестоко разогнали акцию протеста против правительственного запрета на использование бенгальского языка. После провозглашения независимости Бангладеша в 1971 году этот день отмечают в стране как день погибших за родной язык.

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Поэтому ЮНЕСКО предложила именно 21 февраля отмечать Международный день родного языка.

Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык, Факты ICTV создали тест с каверзными вопросами.

Ранее Факты ICTV писали, что до сентября 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.