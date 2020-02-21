PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Ретязь и галунка: хорошо ли вы знаете украинский язык (ТЕСТ)

Международный день родного языка в мире ежегодно отмечается 21 февраля. Праздник установили в ноябре 1999 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного разнообразия.

21 февраля 1952 года в Бангладеше пакистанские власти жестоко разогнали акцию протеста против правительственного запрета на использование бенгальского языка. После провозглашения независимости Бангладеша в 1971 году этот день отмечают в стране как день погибших за родной язык.

Читайте: Чиновники должны в рабочее время разговаривать на украинском языке – опрос

Поэтому ЮНЕСКО предложила именно 21 февраля отмечать Международный день родного языка.

Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык, Факты ICTV создали тест с каверзными вопросами.

 

Ранее Факты ICTV писали, что до сентября 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка