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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ укрепил гривну: курс валют на 21 февраля

Нацбанк Украины укрепил гривну относительно доллара и евро.

На 21 февраля доллар подешевел на 5 копеек – до 24,47 грн.

Евро также подешевел – на 6 копеек, и составляет 26,42 грн.

Читайте: Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

Курс валют на 21.02.2020 от НБУ:

  • $1 – 24,47 грн;
  • €1 – 26,42 грн;
  • 1 злотый – 6,1722 грн;
  • 10 российских рублей – 3,8362 грн.

Ранее аналитики дали прогноз курса гривны на февраль 2020 в диапазоне 24,5-25,5 грн за доллар.

Фото: Dreamstime

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