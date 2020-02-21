В медицинском центре в Новых Санжарах, где проходят обсервацию эвакуированные из Уханя граждане, не условия пятизвездочного отеля, однако они нормальные.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль во время заседания Верховной Рады.

По его словам, граждан обеспечили горячим питанием и одноразовой посудой, которую утилизируют после использования.

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Также медицинский центр обеспечен отдельной системой канализации и водоснабжения, обработку сточных вод осуществляют так же, как во время усиленного режима в больницах.

– Сейчас проводят коммуникацию с Красным Крестом по обеспечению, в том числе, психологами, так как находиться здоровым людям в изоляции в течение 14 дней достаточно сложно, – сказал Коваль.

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Уханя гражданами. После этого их заселили в медицинский центр в Новых Санжарах, где они будут проходить обсервацию в течение 14 дней.

Украинцы уже публикуют видео номеров медицинского центра в Новых Санжарах.