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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Не храните чеки пос-терминалов и Z-отчеты – Дубилет

Бизнесменам, которые имеют торговые точки, стоит отказаться от хранения в журналах чеков пос-терминалов и Z-отчетов из кассового аппарата.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

– Во-первых, чеки пос-терминалов. Мы опросили много бухгалтеров и продавцов и обнаружили, что эти чеки у себя хранят практически все торговые точки. Считается, что они могут понадобиться при налоговых проверках, – рассказал министр.

Однако в НБУ, Минфине и налоговой службе заявили, что хранить такие чеки не нужно.

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Также бизнес может избавиться и от Z-отчетов, которые хранят в Книги учета расчетных операций.

Однако их нужно хранить только когда сломался кассовый аппарат, но вы хотите все равно провести операцию, что случается очень редко.

Дубилет призвал бизнесменов не хранить указанные бумажки и отменить регистрацию КУРО, если это возможно.

К слову, Дмитрий Дубилет рассказал, что основные государственные органы подключили к сервису check.gov.ua, благодаря чему там не понадобятся бумажные квитанции.

Источник: Dubilet

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