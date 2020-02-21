В Украине 20 февраля отмечали шестую годовщину расстрелов на Майдане и чествовали память Небесной Сотни. Ленты социальных сетей в этот день пестрели воспоминаниям участников Революции Достоинства и словами благодарности всем погибшим, которые отдали свою жизнь за будущее страны.

Но еще одним резонансным событием стала эвакуация украинцев из китайского города Ухань.

Факты ICTV собрали новости, которые в течение недели активно обсуждали представители рейтинга топ-100 блогеров со своими читателями.

День Героев Небесной Сотни

20 февраля 2014 года стало самым кровавым днем ​​Революции Достоинства. От пуль беркутовцев на Майдане погибли 48 митингующих.

Вспоминая об этом дне, журналист-расследователь Михаил Ткач лаконично написал, что подвиг героев останется с нами навсегда.

Блогер Марина-Данилюк Ярмолаева вспомнила, как каждый пытался помочь и приносил на Майдан все, что мог – от вещей до хирургических материалов.

Читайте: Это одна из приоритетных задач – Зеленский о расследовании дел Майдана

Эвакуация украинцев и протесты в Новых Санжарах

20 февраля в Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами на борту. Их разместили на двухнедельную обсервацию в санатории в Новых Санжарах. Однако местные жители были категорически против такого решения. Они устроили протесты, жгли шины и устанавливали баррикады.

В сети, в основном, все критиковали действия жителей Новых Санжар, а вот журналист Денис Казанский посмотрел на ситуацию с другой стороны. Он обратил внимание на то, что людьми в этот момент двигала паника, которой они подвергались в течение недели, пока готовилась эвакуация.

По мнению журналиста, ситуации можно было избежать, если бы украинцев забрали из Уханя 11 февраля, как это планировалось сначала.

А вот журналист Денис Бигус к протестам подошел с юмором и решил высказать свое мнение в стихотворной форме, сравнив протесты с инквизицией в Средневековье.

Как мировые СМИ отреагировали на протесты в Новых Санжарах – можно прочитать в нашем материале.