В Украине 20 февраля отмечали шестую годовщину расстрелов на Майдане и чествовали память Небесной Сотни. Ленты социальных сетей в этот день пестрели воспоминаниям участников Революции Достоинства и словами благодарности всем погибшим, которые отдали свою жизнь за будущее страны.
Но еще одним резонансным событием стала эвакуация украинцев из китайского города Ухань.
Факты ICTV собрали новости, которые в течение недели активно обсуждали представители рейтинга топ-100 блогеров со своими читателями.
День Героев Небесной Сотни
20 февраля 2014 года стало самым кровавым днем Революции Достоинства. От пуль беркутовцев на Майдане погибли 48 митингующих.
Вспоминая об этом дне, журналист-расследователь Михаил Ткач лаконично написал, что подвиг героев останется с нами навсегда.
Блогер Марина-Данилюк Ярмолаева вспомнила, как каждый пытался помочь и приносил на Майдан все, что мог – от вещей до хирургических материалов.
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Эвакуация украинцев и протесты в Новых Санжарах
20 февраля в Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами на борту. Их разместили на двухнедельную обсервацию в санатории в Новых Санжарах. Однако местные жители были категорически против такого решения. Они устроили протесты, жгли шины и устанавливали баррикады.
В сети, в основном, все критиковали действия жителей Новых Санжар, а вот журналист Денис Казанский посмотрел на ситуацию с другой стороны. Он обратил внимание на то, что людьми в этот момент двигала паника, которой они подвергались в течение недели, пока готовилась эвакуация.
По мнению журналиста, ситуации можно было избежать, если бы украинцев забрали из Уханя 11 февраля, как это планировалось сначала.
А вот журналист Денис Бигус к протестам подошел с юмором и решил высказать свое мнение в стихотворной форме, сравнив протесты с инквизицией в Средневековье.
Как мировые СМИ отреагировали на протесты в Новых Санжарах – можно прочитать в нашем материале.