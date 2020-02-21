Селедка в грязном рассоле: как выбирать рыбу в магазине, чтобы не отравиться

Проверка рыбного отдела одного из столичных супермаркетов показала, что маркировка со сроками годности – не всегда показатель качества и безопасности продуктов.

Сельдь в черном и грязном рассоле, металлический ценник на рыбе. Можно только представить, сколько здесь бактерий и ржавчины, поскольку соляной раствор вызывает коррозию металла.

Сама рыба на вид тоже не первой свежести, хотя с датой все хорошо – просто нарушены правила хранения.

В таких условиях даже свежая рыба может стать ядом.

Читайте: Голландский сыр украинского производства: как изготавливают и цена

Если рыба вызывает у вас сомнения, можно попросить документ, подтверждающий ее качество, однако лучше вообще не покупать.

Обращайте внимание на жабры – если они не розовые, потеряли цвет, этой рыбе уже больше недели.

Поэтому в рыбном отделе всегда надо быть очень осторожными. Иначе серьезного отравления не избежать.

Ранее мы рассказывали, как выбирать продукты в магазине.