Из-за столкновений в Новых Санжарах полиция открыла пять уголовных производств.
Во время сессии Полтавского областного совета руководитель полиции области Иван Выговский заявил, что в Единый реестр досудебных расследований внесены пять уголовных производств по таким статьям:
- 293 (групповое нарушение общественного порядка);
- 294 (массовые беспорядки);
- 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии);
- 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия);
- 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).
Читайте: Решение об эвакуации в Новые Санжары принимали в тайном режиме – Гончарук
Напомним, 20 февраля в Украину из Уханя эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев. Две недели они будут находиться на обсервации в Новых Санжарах.
Однако жители города были против размещения эвакуированных в санатории и устроили протесты.
В результате протестов в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.