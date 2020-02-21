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Факты / Украина

Полиция открыла пять дел из-за протестов в Новых Санжарах

Из-за столкновений в Новых Санжарах полиция открыла пять уголовных производств.

Во время сессии Полтавского областного совета руководитель полиции области Иван Выговский заявил, что в Единый реестр досудебных расследований внесены пять уголовных производств по таким статьям:

  • 293 (групповое нарушение общественного порядка);
  • 294 (массовые беспорядки);
  • 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии);
  • 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия);
  • 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Напомним, 20 февраля в Украину из Уханя эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев. Две недели они будут находиться на обсервации в Новых Санжарах.

Однако жители города были против размещения эвакуированных в санатории и устроили протесты.

В результате протестов в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

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