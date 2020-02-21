Из-за столкновений в Новых Санжарах полиция открыла пять уголовных производств.

Во время сессии Полтавского областного совета руководитель полиции области Иван Выговский заявил, что в Единый реестр досудебных расследований внесены пять уголовных производств по таким статьям:

293 (групповое нарушение общественного порядка);

(групповое нарушение общественного порядка); 294 (массовые беспорядки);

(массовые беспорядки); 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии);

(нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии); 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия);

(блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия); 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Напомним, 20 февраля в Украину из Уханя эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев. Две недели они будут находиться на обсервации в Новых Санжарах.

Однако жители города были против размещения эвакуированных в санатории и устроили протесты.

В результате протестов в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.