Сельское хозяйство и инфраструктура: куда стоит инвестировать в Украине

Важно понимать, куда движется экономика Украины – это поможет успешно инвестировать в отрасли, которые в ближайшее время получат высокую прибыль.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на форуме Level Up Ukraine 2020.

– Например, из-за того, что изменилась структура экспорта, грузопоток был переориентирован на южные порты Украины. Объемы их прибыли выросли на 40%. Таким образом те, кто проводили инвестиции в инфраструктуру, которая решала эту проблему, получили значительные положительные результаты. Поэтому важно понимать, что будет расти и где есть возможность для наилучшей инвестиции, – подчеркнул министр.

Чиновник отметил, что сейчас инвестиции в инфраструктуру являются наиболее востребованными, поскольку именно инфраструктура сдерживает развитие экономики.

– У нас есть отрасли, которые не успевают отгружать свою продукцию на экспорт. Контракты есть, а инфраструктуры нет, поэтому приоритет правительства – это инвестиции в порты, железную дорогу, дороги для автотранспорта и аэропорты, – подчеркнул Милованов.

Он также вспомнил два успешных кейса с концессией украинских портов.

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– Весной этого года запустят большое строительство дорог – это первый приоритет, а дальше энергетика, в частности восстановительная. Третий приоритет – сельское хозяйство. Это отрасль с наибольшей степенью мотивизации и она может интегрироваться в глобальные торговые цепочки, но добавленная стоимость на гектар в Украине составляет 50% от Польши, поэтому здесь есть значительный потенциал роста: от производства сырья до его переработки, – прогнозирует министр экономики.

Также он отметил, что есть отрасли промышленности, которые имеют потенциал к росту – это фармакология и химическая отрасль.

Тимофей Милованов отметил, что сейчас министерство сделало запрос к правительству с просьбой выделить 56 млрд грн на следующие три года (с 2021 до 2023 года) для финансирования развития промышленности и поддержки экспортеров.

Как сообщалось, в Украине будут разработаны пилотные проекты по передаче в концессию аэропортов в регионах.