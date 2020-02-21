Министр здравоохранения Звездная Скалецкая не собирается отказываться от управления Минздравом пока будет находиться в месте обсервации эвакуированных из Уханя граждан в Новых Санжарах.

Об этом министр сообщила в эфире программы Право на владу.

– Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все заместители в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть Skype. Мы будем проводить совещания и министерство не останется без руководства, – сказала Скалецкая.

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Она добавила, что ее пребывание в медицинском центре в Новых Санжарах является гарантией того, что были приняты все меры безопасности для защиты от нового типа коронавируса.

Напомним, эвакуированных из Китая граждан поселили в медицинский центр на обсервацию 20 февраля.

Этому предшествовали протесты жителей Новых Санжар, которые не хотели пускать людей на обсервацию.

Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная, медицинский центр охраняют бойцы Нацгвардии.