За протестами против заселения на обсервацию эвакуированных из Уханя граждан, которые происходили 20 февраля в поселке Новые Санжары в Полтавской области, было дико наблюдать.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента, добавив, что эвакуированные люди здоровы.

– Не забывайте, что страна была всегда очень толерантным государством. Мне дико было наблюдать вчера, я уверен, как и вам, и 99% наших сограждан, что происходило с нашими гражданами, вернувшимися из Китая, – сказал спикер парламента.

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Он добавил, что даже если бы эвакуированные украинцы были больны коронавирусом – они остаются гражданами Украины.

Разумков призвал украинцев слышать друг друга и оставаться людьми.

Напомним, самолет с эвакуированными из Уханя гражданами приземлился в Харькове 20 февраля. После медицинского осмотра их увезли в медицинский центр в Новые Санжары, где они будут проходить обсервацию в течение 14 дней.

Однако из-за этого в поселке начались протесты. Местные жители блокировали дорогу и устраивали стычки с правоохранителями. Эвакуированных людей удалось доставить к объекту.

Правоохранители в Новых Санжарах перешли на усиленный режим работы. В случае необходимости будут задействованы резервные силы.