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Факты / Украина

Стало любопытно: Арахамия об участии в Битве экстрасенсов

Глава фракции Верховной Рады Слуга народа Давид Арахамия рассказал, почему решил стать гостем в шоу Битва экстрасенсов.

– Я не знаю, почему это вызвало такой резонанс, это же публичная информация, открытая. Был сюжет где-то полтора или два года назад. Что меня привлекло? Любопытство. Люди позвонили, говорят Хотим вас пригласить в качестве гостя, – поделился нардеп.

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Он добавил, что ранее никогда не смотрел, но ему было интересно проверить, сколько людей смотрят шоу на самом деле. Ведь Арахамии, приглашая, сообщили, что Битва экстрасенсов вторая по популярности передача в Украине.

– Никто не предупреждал, пришел и снялся там в качестве гостя. А потом несколько сотен моих друзей, которые никогда бы не признались, что они это смотрят, говорили, что меня видели в Битве экстрасенсов, – рассказал Арахамия.

Напомним, накануне в сети начали распространять фрагмент телешоу Битва экстрасенсов, в котором принимает участие Давид Арахамия.

Источник: УНН

Фото: УНИАН

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