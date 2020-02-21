Суд в Гааге берется за иск о нарушении РФ прав Украины на Азове

Международный суд ООН признал, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушениях в Азовском море и Керченском проливе, а также похищения природных ресурсов, сообщил министр иностранных дел Вадим Приста

– Это касается прежде всего незаконного строительства Россией моста через Керченский пролив и незаконной остановки судов, следующих в украинские порты Мариуполя и Бердянска, – отметил дипломат.

Напомним, Украина инициировала спор с РФ относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву еще в сентябре 2016 года.

В февраля 2018-го она предоставила в Международный трибунал ООН меморандум с юридическим обоснование по этому иску. Но уже в мае РФ подала туда свои возражения относительно юрисдикции этого суда рассматривать это дело.

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Поэтому в августе того же года арбитраж решил разделить процесс на две составляющие – юрисдикционную и по существу.

В июне 2019 года в Гааге состоялись устные слушания предварительных возражений РФ о наличии юрисдикции, и только сейчас принято решение о наличии юрисдикции рассматривать дело по существу.

Источник: Вадим Пристайко