В китаянки, которую сняли с поезда Киев-Москва, коронавирус не подтвердился

У китаянки, которую сняли с поезда Киев-Москва, не подтвердилось подозрение на заражение новым коронавирусом.

Пять украинцев, которые находились вместе с ней в вагоне, находятся в обсервации в Брянской областной инфекционной больнице.

После того, как станут известны результаты их лабораторных анализов, будет принято решение о продолжении путешествия нашими гражданами.

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Пока не известно, когда вагон, который прошел санитарную обработку, вернут на маршрут.

В отцепленном вагоне находятся еще шесть граждан Украины, которые отказались от госпитализации.