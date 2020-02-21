21 февраля во время заседания Верховной Рады на кнопкодавстве попался внефракционный народный депутат Украины от Закарпатья Владислав Поляк.
Фото и видео того, как нардеп голосует за своего коллегу, который отсутствует на месте, опубликовал проект Чесно.
Поляк кнопкодавил во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).
В Раде зафиксировали первое “криминальное” кнопкодавство / 5 фотографий
Второй раз его подловили на голосовании за соседа во время голосования по поправке №1420 к этому же законопроекту.
В Раде зафиксировали первое “криминальное” кнопкодавство / 3 фотографии
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Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание.
В Раде зафиксировали первое “криминальное” кнопкодавство / 3 фотографии
Как известно, 16 января 2020 года вступил в силу закон, обеспечивающий личное голосование нардепами. В случае, если вину народного избранника докажет суд, он заплатит штраф в размере 51-85 тыс. грн.
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