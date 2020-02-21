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Факты / Украина

В случае подозрения на коронавирус больного доставят в инфекционную больницу – Скалецкая

Если у кого-то из граждан, которых эвакуировали из китайского города Ухань, обнаружат признаки заболевания, то его доставят в инфекционную больницу.

– Если мы говорим о предоставлении медицинской помощи в случае возникновения симптоматики, связанной с коронавирусом, то для этого есть инфекционные больницы, специально оборудованные, их повезут туда, – сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга в Новых Санжарах.

Она также отметила, что на борт самолета, который эвакуировал украинцев из Китая, пустили только здоровых граждан, которые прошли медицинский осмотр перед посадкой.

Читайте: Скалецкая 14 дней будет в обсервации с эвакуированными в Новых Санжарах

Напомним, 20 февраля из-за вспышки коронавируса Украина эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев.

Их поместили в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Ранее в Кабмине сообщили, что в случае подозрения на коронавирус обсервацию эвакуированных продолжат на 14 дней.

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