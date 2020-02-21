Уханьцеми: ICTV запустил флешмоб в поддержку эвакуированных украинцев

Телеканал ICTV запустил флешмоб #Уханьцеми, чтобы поддержать украинцев, которых эвакуировали из Китая 20 февраля.

После приземления самолета в Харькове люди были вывезены в медицинский центр в поселке Новые Санжары. Несмотря на то, что ни у одного из эвакуированных не обнаружили симптомов заболевания коронавирусом, в поселке начались протесты из-за заселения людей на обсервацию.

Жители блокировали дорогу, устраивали стычки с полицией и бросали камни в автобусы с эвакуированными людьми.

Сотрудники канала ICTV призвали украинцев оставаться людьми.

– Мы не можем, как президент Зеленский позвонить девушке из Уханя и сказать, что мы точно тебя привезем. Но мы точно можем их встретить улыбкой. Самые большие проблемы, самые большие победы можно получить или преодолеть только тогда, когда мы все будем вместе, – сказал директор СЛМ Новини Александр Богуцкий.

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Напомним, несмотря на протесты местных жителей в Новых Санжарах, эвакуированных удалось доставить в медицинский центр. За нарушения задержаны 24 человека. Правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Новых Санжарах.