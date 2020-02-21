Украинцы не боятся коронавируса и против протестов в Новых Санжарах – опрос

Эвакуация граждан Украины и других государств из Уханя (Китай) и их обсервация на территории пгт Новые Санжары стала темой номер один не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Причиной стали протесты местных жителей поселка, которые даже забросали автобусы с эвакуированными камнями.

Однако опрос продемонстрировал, что большинство украинцев не разделяют взглядов жителей Новых Санжар.

99,8% украинцев знают о коронавирусе в Китае, а почти 96% проинформированы об эвакуации из Уханя граждан Украины. К слову, 89% опрошенных поддерживают ее.

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Специально следят за новостями об эвакуации лишь 41% граждан, случайно наталкиваются на такие новости 55%. Кроме того, молодое поколение (18-24 лет) меньше отслеживает новостей по этой теме (34%), чем старшее (45-60 лет) – (52%).

Лишь 4% украинцев считают, что эвакуированные из Уханя граждане больные.

87% опрошенных отметили, что проинформированы о проведении проверки на симптомы коронавируса в эвакуированных перед вылетом.

Большинство считают, что проведенная проверка надежная – средний показатель 7 из 10, кроме того то, что эвакуация достаточно безопасна имеет показатель 6,7 из 10.

Украинцы не усматривают лично для себя опасности заражения коронавирусом – средний показатель 7,5.

94% опрошенных знают о протестах в Новых Санжарах, а 80% не поддерживают их.

89% граждан знают, что эвакуированных украинцев разместят на отдельной территории для обсервации.

Интересно, что 23% положительно отнеслись бы к размещению эвакуированных граждан в местности их проживания, 55% – нейтрально и лишь 16% – отрицательно. 8% вышли бы на протесты против размещения эвакуированных в их местности.

Информационная сводка.

Исследование проведено компанией Gradus методом самостоятельного заполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus опрашивает население городов более 50 тысяч жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и региона.

Период проведения поля: 12.02.2020

Размер выборки: 700 респондент.

Погрешность выборки составила 3,1%.

Более детально с результатами исследования можно ознакомиться по запросу [email protected]

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено, устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

Напомним, в столкновениях в Новых Санжарах пострадали девять силовиков и один гражданский. Жители были против того, чтобы эвакуированных из китайского города Ухань граждан размещали в санатории города.