Правительство разрабатывает законопроекты для развития программы Инвестиционная няня

Сейчас правительство разрабатывает пять законопроектов, для развития программы Инвестиционная няня.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на форуме Level Up Ukraine 2020.

– Инвестиционные няни – это два направления. Первое – Ukraine Invest, это структура под Кабмином. Она выполняет операционную работу уже сегодня. Это касается и украинских инвесторов, и глобальных. Равные условия для всех инвесторов, – отметил Милованов.

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По его словам, второй этап проекта Инвестиционных нянь – это пять законопроектов, которые сейчас разрабатываются.

– Один из них позволит Кабмину заключать сделки и предоставлять конкретные решения, которые нужны для бизнеса. Это может быть инфраструктура, выделение земли или другие вопросы, которые надо гарантировать, чтобы инвестор мог выполнять свою работу без лишних преград, – подчеркнул министр.

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу сотрудничества государства и крупных инвесторов, которые планируют вкладывать средства в приватизацию в Украине.

Зеленский заверил, что иностранные инвесторы, которые вложат $100 млн и более в приватизацию, получат менеджеров-нянь.