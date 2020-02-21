Впервые в Украине: в Киеве пройдет 10-часовой телевизионный Образовательный марафон

В Украине впервые пройдет непрерывный десятичасовой телевизионный Образовательный марафон.

Марафон состоится 22 февраля с 09.00 до 19.00.

30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, успешным продажам, ораторскому искусству, эффективным коммуникациям, прикладной психологии, тайм-менеджменту и т. д. в прямом эфире проведут авторские мастер-классы.

С расписанием выступлений спикеров можно ознакомиться здесь.

Организаторы телевизионного Образовательного марафона: Образовательный Хаб города Киева КНП, Образовательное агентство города Киева КГГА, Ассоциация инновационного и цифрового образования и КП КМ Телекомпания Киев.

Читайте: Образовательный хаб города Киева – это территория новых возможностей для каждого

Онлайн трансляцию можно посмотреть на сайте Образовательного хаба города Киева и на сайтах партнеров Марафона.

– Стань участником этого уникального события и узнай попадет ли телевизионный Образовательный марафон в Книгу Рекордов!

Ранее Минцифры запустило бесплатную платформу Цифровое образование для обучения украинцев цифровым навыкам.