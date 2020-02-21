Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев, которые вернулись из Уханя на родину 20 февраля, но вспомнил и некоторые негативные моменты.

Он заявил, что были эпизоды, которые не должны происходить в европейской стране.

– Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению… Давайте не забывать все, что мы все с вами – люди, – сказал Зеленский во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

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Глава государства добавил, что у акции против эвакуации украинских граждан была политическая поддержка.

Из-за этого людей не смогли привезти в Тернопольскую область, где для них были наилучшие условия.

Президент выразил уверенность в том, что эвакуированные граждане без проблем пройдут обсервацию и через несколько недель вернутся домой, к своим родным и близким.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах начались протесты в связи с информацией о размещении эвакуированных граждан в местном медицинском центре.

Несмотря на столкновения с правоохранителями и агрессивное поведение некоторых протестующих, людей разместили в медицинском центре.

На данный момент протестующие разошлись, и ситуация в Новых Санжарах остается спокойной.

Видео: Офіс президента України