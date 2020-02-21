Ехали в Киев с лекциями: в Украину не пустили трех россиян

В Украину не пустили россиян, которые ехали в Киев читать лекцию.

Российские специалисты в сфере журналистики, блоггерства и социальных коммуникаций планировали читать лекцию на тему Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.

– Мужчина прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации – проводить тренинги и занятия со слушателями. Однако в ходе пограничного контроля установили, что лектор сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны, – отмечают пограничники.

Пограничники также отметили, что эту лекцию россиянин читал в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере Донузлав-2015.

Тогда организаторы – всероссийская организация Боевое братство – высоко оценили работу тренера и наградили его медалью Участник шествия Бессмертный полк.

– Украинские пограничники также оценили “заслуги” россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте Запрет въезда на 3 года, – отметили в Госпогранслужбе.

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Кроме того, рейсом из Минска прилетел еще один россиянин, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В его биографии также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма.

– Вердикт – рейс на Минск и запрет въезда в Украину на 3 года.

Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и россиянку 1980 года. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов.

– Границу пересечь не смогла, ведь ее цель поездки и имеющиеся подтверждения не убедили охранников границы. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе, – добавили в службе.

Ранее пограничники не пропустили в Украину трех российских политиков. Один из них прибыл в аэропорт Борисполь рейсом из Лондона.