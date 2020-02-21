Угроза коронавируса: 13 украинцев из поезда Киев-Москва находятся на обсервации

В вагоне поезда Киев-Москва, с которого сняли гражданку Китая с подозрением на заражение новым коронавирусом, находились 13 украинцев.

Наши граждане находятся в обсервации на территории России, но сейчас не известно, где именно, рассказали в Госпогранслужбе.

Китаянка прибыла в Украину из Минска 20 февраля. По словам пограничников, женщина не жаловалась на здоровье и не выглядела больной.

Она также была проинформирована об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, но решила продолжить свое путешествие.

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– От российской стороны известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она находится в одном из медучреждений, – говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщалось, 21 февраля в Брянске китаянку сняли с поезда Киев – Москва из-за высокой температуры.