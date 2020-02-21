PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Угроза коронавируса: 13 украинцев из поезда Киев-Москва находятся на обсервации

В вагоне поезда Киев-Москва, с которого сняли гражданку Китая с подозрением на заражение новым коронавирусом, находились 13 украинцев.

Наши граждане находятся в обсервации на территории России, но сейчас не известно, где именно, рассказали в Госпогранслужбе.

Китаянка прибыла в Украину из Минска 20 февраля. По словам пограничников, женщина не жаловалась на здоровье и не выглядела больной.

Она также была проинформирована об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, но решила продолжить свое путешествие.

Читайте: Полиция отпустила 23 задержанных во время протестов в Новых Санжарах

– От российской стороны известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она находится в одном из медучреждений, – говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщалось, 21 февраля в Брянске китаянку сняли с поезда Киев – Москва из-за высокой температуры.

Источник: Госпогранслужба

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка