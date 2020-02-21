Заявление премьера Гончарука о необходимости инвестировать в человека – правильное

Сегодняшнее заявление премьер-министра Алексея Гончарука во время отчета в Верховной Раде о необходимости прежде всего инвестировать в человеческий капитал, говорит о том, что государство теперь больше ориентируется не на цифры в ВВП, а на уровень жизни людей. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Петр Охотин.

– Разбираем выступление Гончарука. Очень правильно сказал, что Украине нужны инвестиции не просто в экономику, но и в людей. Наконец-то, есть месседж о том, что мерилом эффективности является человек и его благополучие, а не средняя цифра в виде ВВП, – считает эксперт.

Он также считает, что анбандлинг Нафтогаза тоже положительное решение, ведь оно дает возможность привлекать больше иностранных инвестиций в эту сферу, а также является фактором укрепления безопасности украинской энергетической отрасли.

– Такая реорганизация позволила большей гибкости в системе управления ГТС. Например, дает возможность привлечь иностранные компании (до 49%) в управлении оператором ГТС. Привлечение иностранного бизнеса в структуру собственности – это шаг, который напрямую влияет на безопасность. В Сингапуре в свое время специально создавались хорошие условия для ТНК, чтобы они открывали свои главные офисы там и сдерживали захватнические аппетиты Индонезии, – подчеркнул Охотин.

По его словам, имплементация программы дешевых кредитов для бизнеса под 5-7-9% также оказывает положительное влияние, ведь это простимулирует развитие малого и среднего бизнеса в Украине.

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– В идеале – этот процент должен уменьшаться. Однако после большой кредитной паузы это хорошо. Вообще по ФОПах правительству нужно больше стимулирующих факторов – пока люди, которые не просят денег у государства, могут стать одним из драйверов экономики, – отметил политолог.

Кроме этого, эксперт положительно оценивает внедрение идеи государства в смартфоне, которая представлена уже ​​сейчас рабочим приложением Дія, а также решение правительства по борьбе с незаконными АЗС.

– Упрощение получения документов – это большой шаг вперед. В то же время, группе Федорова и Дубилета необходимо учесть угрозы, о которых недавно говорил эксперт Роман Химич, ссылаясь на опыт России. В частности, необходимо предусмотреть дополнительные степени защиты при регистрации человека и при договорах о приобретении собственности. Также борьба с нелегальными заправками. Да, действительно это бросается в глаза, – написал политолог.

Однако от также отметил, что частично согласен с намерениями Кабмина о большой приватизации убыточных госпредприятий, ведь есть риск потерять активы, которые потенциально могут быть прибыльными.

– Государственные предприятия – это еще и клоака коррупционных схем. Главное – с купелью не выкинуть ребенка и не потерять предприятия, которые могут приносить доходы в бюджет. Public goods и business KPIs – это все-таки две разные вещи. Хочется больше слышать как в правительстве понимают именно те, что публичные блага, – подчеркнул политолог.

Он также добавил, что утверждение Алексея Гончарука об искоренении топ-коррупции во власти соответствует действительности, а сам премьер не имеет отношения к коррупционным делам.

– Действительно, Гончарука трудно обвинить в самообогащении и крышевании. Единые скандалы, которые с ним связанные – медийные. По некоторым направлениям нужно подождать дольше. Все таки пять месяцев, из которых три прошло в рамках бюджета предыдущей власти – еще рано для выводов, – подытожил Петр Охотин.

Напомним, ранее мы писали, что во время отчета о результатах работы правительства премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основным приоритетом всех министерств является человек.