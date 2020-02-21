20 февраля многие иностранные СМИ писали об эвакуации украинцев и иностранных граждан из Уханя. Особое внимание уделили протестам в Новых Санжарах, где пытались не пропустить людей на обсервацию в медицинское учреждение.

Украинцы бросают камни в эвакуированных из Китая – с таким заголовком появился материал на Associated Press.

В нем описывали ситуацию в Новых Санжарах и рассказывали о том, насколько “ожесточенными” были столкновения с правоохранителями.

На BBC написали, что протестующие атаковали автобусы, в которых находились эвакуированные граждане.

Особое внимание уделили тому, что у эвакуированных людей нет признаков заболевания новым типом коронавируса.

Также издание детально описало события, которые происходили в Новых Санжарах.

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В Focus хаотическое поведение граждан связывают со страхом.

Журналисты считают, что жители Новых Санжар боялись распространения коронавируса Covid-19, хотя ни у кого из эвакуированных граждан не наблюдались симптомы заболевания.

В South China Morning Post обратили внимание на реакцию министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, которая пообещала оставаться в обсервации вместе с эвакуированными гражданами.

Кроме того, издание сообщило о прибытии премьер-министра Алексея Гончарука и министра внутренних дел Арсена Авакова на место события.

Напомним, протесты в Новых Санжарах начались из-за сообщения о возможном заселении в медицинский центр поселка эвакуированных из Уханя граждан.

Незадолго до приземления самолета в Харькове эту информацию подтвердили в официальных ведомствах, после чего протесты лишь усилились.

24 человека были арестованы в результате столкновений с полицией. Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная, медицинский центр круглосуточно охраняет Нацгвардия.