Бросили тело погибшего наемника РФ: ВСУ отбили атаку боевиков на Донбассе

Ночью, 22 февраля, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований России попытались прорваться через линию разграничения.

Под прикрытием огня из стрелкового оружия она пыталась выйти на позиции украинских военных возле Новотошковского.

Подразделения ООС дежурными огневыми средствами отбили атаку. В результате столкновения противник понес потери и отступил.

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Кроме того, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения.