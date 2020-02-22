Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая лично опровергла информацию о том, что она покидала медицинский центр в Новых Санжарах, где проходят обсервацию эвакуированные из Уханя граждане.
Она добавила, что была очень удивлена информацией о том, что она уезжала из Новых Санжар.
Скалецкая рассказала, что прибыла в поселок вечером 20 февраля. Ночью и в первой половине 21 февраля она была в Полтавской области.
В это время она проверяла готовность лечебных учреждений на возможность оказания медицинской помощи населению и людям, которые находятся на обсервации.
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По словам министра, она попала в медицинский центр только днем 21 февраля.
Скалецкая будет находиться там вместе со всеми гражданами до окончания обсервации.
Ранее заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфар также опроверг информацию о том, что Зоряна Скалецкая покинула территорию медицинского центра в Новых Санжарах, где обещала оставаться до конца обсервации эвакуированных из Уханя граждан.
Источник: Зоряна Скалецкая
Видео: Зоряна Скалецкая