Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая лично опровергла информацию о том, что она покидала медицинский центр в Новых Санжарах, где проходят обсервацию эвакуированные из Уханя граждане.

Она добавила, что была очень удивлена информацией о том, что она уезжала из Новых Санжар.

Скалецкая рассказала, что прибыла в поселок вечером 20 февраля. Ночью и в первой половине 21 февраля она была в Полтавской области.

В это время она проверяла готовность лечебных учреждений на возможность оказания медицинской помощи населению и людям, которые находятся на обсервации.

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По словам министра, она попала в медицинский центр только днем 21 февраля.

Скалецкая будет находиться там вместе со всеми гражданами до окончания обсервации.

Ранее заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфар также опроверг информацию о том, что Зоряна Скалецкая покинула территорию медицинского центра в Новых Санжарах, где обещала оставаться до конца обсервации эвакуированных из Уханя граждан.

Источник: Зоряна Скалецкая

Видео: Зоряна Скалецкая