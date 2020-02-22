Суд Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого по делу Гандзюк

Бургасский окружной суд Болгарии разрешил экстрадицию в Украину Алексея Левина и дал распоряжение на его передачу компетентным органам своей страны.

Левин является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Он и его адвокат пытались задержать экстрадицию.

Они заявляли о якобы плохих условиях содержания под стражей в Украине и о “тайной тюрьме, в которую его поместят в случае экстрадиции”.

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Левин также заявлял о том, что готов сотрудничать с украинскими следователями из Болгарии и пройти тест на детекторе лжи.

Доводы защиты были отклонены судом как необоснованные.

У Левина есть возможность подать апелляцию в течение 10 дней с момента оглашения решения суда. Ее рассмотрение будет длиться не более семи дней.

Напомним, 24 января заместитель генерального прокурора Виктор Трепак передал правоохранительным органам документы, необходимые для экстрадиции Алексея Левина в Украину.

Источник: МОСТ