Украина вновь может отправить в Ухань самолет для эвакуации украинцев, которые находятся в эпицентре вспышки нового типа коронавируса.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, это будет возможным в том случае, если Украина получит достаточное количество соответствующих заявок.

Он добавил, что будут отслеживать мошенников, которые, возможно, будут собирать “помощь” для Новых Санжар.

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– Сейчас мы вместе с полицией начинаем отслеживать ресурсы, которые, возможно, с целью ввести в заблуждение, будут собирать материальную помощь, призывая передавать ее в Новые Санжары. Если мы обнаружим факты мошеннических действий, это будет уголовное дело и преследование. Украина показала не лучший пример как надо относиться к своим согражданам. Нам нужно уважение и поддержка, – сказал Геращенко.

Известно, что все граждане, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах здоровы.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Уханя граждане. Информация о прохождении обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах вызвала волну протестов среди местного населения, которые быстро закончились.

Чтобы заверить людей в безопасности обсервации вместе с эвакуированными гражданами находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Условия пребывания Скалецкой в медицинском центре не отличаются от тех, в которых живут другие граждане в обсервации.