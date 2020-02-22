Украинцев из поезда Киев-Москва дополнительно проверят на коронавирус

Пассажиров из Украины из поезда Киев-Москва, с которого сняли женщину с подозрением на коронавирус, дополнительно проверят на возможное заражение инфекцией.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, известно о всех украинцах, которые ехали в одном вагоне с женщиной из Китая с подозрением на заражение инфекцией. Сотрудники пограничной службы также будут фиксировать возвращение тех людей, которые контактировали с китаянкой.

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– Если эти граждане будут возвращаться в Украину, то мы просим сообщать об этом на границе, что вы именно из этого вагона, чтобы мы также дополнительно обследовали наших сограждан, – сказал Геращенко.

Напомним, гражданку Китая сняли с поезда Киев-Москва в российском Брянске. У нее зафиксировали высокую температуру тела.

Всех пассажиров вагона, в котором она находилась, поместили на обсервацию в Брянскую областную инфекционную больницу.

Позже стало известно, что у китаянки не подтвердилось подозрение на заражение коронавирусом.