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Факты / Украина

Почему в Украине не празднуют 23 февраля

В Украине не празднуют 23 февраля – День защитника отечества, ранее День Советской армии – с 2014 года, когда в нашу страну вторглась Россия.

23 февраля не празднуют после указа президента Украины Петра Порошенко, которым он постановил ежегодно 14 октября отмечать новый праздник – День защитника Украины.

Таким образом, указ президента Украины Леонида Кучмы от 1999 года О праздновании Дня защитника отечества 23 февраля отошел в прошлое.

В украинском обществе до сих пор существует тенденция воспринимать 23 февраля как “праздник мужчин”. При этом в современной России, которая законодательно признана в Украине государством-агрессором, в этот день прославляют свою армию.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил телерадиокомпании о необходимости соблюдать законодательство при программировании эфиров 23 февраля, чтобы на экраны не выходили старые советские или современные российские передачи на эту тему.

Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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