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Факты / Украина

Двух российских пропагандистов не пустили в Украину

В  аэропорту Киев пограничники обнаружили среди пассажиров рейса Минск-Киев российского писателя из Санкт-Петербурга и журналисту из Москвы.

Писатель 1986 года рождения прилетел в Киев читать лекции о копирайтинге и поиске вдохновения, однако он неоднократно незаконно ездил в Крым после его захвата РФ.

Этим же рейсом, по приглашению той же организации в Киев прилетела москвичка 1983 года рождения, которая в своем профиле в соцсетях часто выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и оружием.

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Поэтому обоим российским пропагандистам не удалось попасть на лекции в Киев.

Более того, им запрещен въезд в Украину на три года.

Утром 23 февраля обратным рейсом они улетели в Минск.

Напомним, накануне выходных в Жулянах пограничники не впустили трех российских пропагандистов, которые хотели учить украинцев искусству массовых коммуникаций.

Источник: Госпогранслужба

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