За минувшие сутки режим прекращения огня со стороны российских оккупационных войск был нарушен 11 раз.

Боевики атаковали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также был открыт огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов (калибра 120 мм и 82 мм).

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Дважды от обстрелов пострадали украинские позиции неподалеку Марьинки и Крымского. Также велись обстрелы в районе населенных пунктов Новомихайловка, Старогнатовка, Красногоровка, Лебединский, Водяное, Гнутово и Новолуганское.

– В субботу, 22 февраля, один украинский солдат получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. По состоянию на 23 февраля новых случаев открытия огня со стороны наемников РФ не выявлено. Со стороны украинских военных потерь нет, – сообщили в штабе ООС.

Напомним, 22 февраля одна из вражеских разведывательных групп попыталась прорваться через линию соприкосновения в районе Новотошковского. Подразделения ООС отбили атаку.

Источник: Штаб ООС