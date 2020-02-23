PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Новых Санжарах у иностранки обострилось гастроэнтерологическое заболевание

У эвакуированной из Уханя иностранки, которая находится в обсервации в Новых Санжарах, вечером 22 февраля появилась резкая боль в животе.

На место вызвали экстренную помощь со специалистами, которые провели обследование и диагностику.

– Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм, – рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, у женщины обострение хронической гастроэнтерологической болезни – для нее составили план лечения, диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации.

Читайте: Украина может провести еще одну эвакуацию из Уханя – Геращенко назвал условие

Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.

В Минздраве отмечают, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Уханя граждане. Информация о прохождении обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах вызвала волну протестов среди местного населения, которые быстро закончились.

Источник: Минздрав

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка