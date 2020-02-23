В Новых Санжарах у иностранки обострилось гастроэнтерологическое заболевание

У эвакуированной из Уханя иностранки, которая находится в обсервации в Новых Санжарах, вечером 22 февраля появилась резкая боль в животе.

На место вызвали экстренную помощь со специалистами, которые провели обследование и диагностику.

– Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм, – рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, у женщины обострение хронической гастроэнтерологической болезни – для нее составили план лечения, диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации.

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Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.

В Минздраве отмечают, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыли эвакуированные из Уханя граждане. Информация о прохождении обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах вызвала волну протестов среди местного населения, которые быстро закончились.