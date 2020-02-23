У Зеленского ответили Путину на миф о братских народа

У Владимира Зеленского раскритиковали позицию российского президента Владимира Путина относительно отношений РФ и Украины, в частности, очередное заявление о том, что украинцы и россияне якобы всегда были братскими народами, которое он изложил на днях в интервью росСМИ.

В Офисе президента также ответили на геополитические амбиции Путина – что Россия и Украина имеют общий потенциал быть “глобальным конкурентом для Европы”.

– Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения базируются на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны границы, – заявили в Офисе президента Украины изданию Washington Examiner.

У Зеленского также считают необоснованными заявления Путина в церковном вопросе:

– В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно народа, в соответствии с правилами церкви и Томосом.

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Напомним, 21 февраля в интервью российским СМИ президент РФ Владимир Путин рассказал об отношениях с Украиной и в который раз заявил о том, что украинцы и россияне – “братские народы”.

Он также упомянул церковный вопрос, отметив, что Украинская православная церковь Московского патриархата якобы всегда была полностью самостоятельной.

Источник: Washington Examiner