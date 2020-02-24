Аномально теплая зима в Украине: причину нашли в Арктике

Метеорологи Weather Underground и Weather Tiger LLC наблюдают необычно устойчивую область низкого давления в Арктике, что привело к аномальной теплой зиме в Украине, а также в Европе и США.
В результате образования “барьера” холодный воздух циркулирует на самом севере Земли, но не перемещается на юг.
Из-за “запертых” в одном месте ветров температура воздуха в США оказалась на три градуса выше средней нормы.
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Аналогичная ситуация складывается в Украине, где за февраль 2020 года синоптики зафиксировали уже шесть температурных рекордов.
К слову, ранее метеорологи обьяснили, почему в Украине исчезнет зима.
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