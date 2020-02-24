Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова на посту главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд признал законным возобновление Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в решении суда от 17 февраля.

Согласно документу, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабинета министров Украины, ГФС и экс-народного депутата Андрея Журжия на решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года, которым было отменено правительственное распоряжение об увольнении Насирова с должности главы ГФС.

– Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный суд в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения, – говорится в судебном постановлении.

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Напомним, 3 марта 2017 года Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС, возложив обязанности главы ведомства на и. о. заместителя главы службы Мирослава Продана.

Затем 31 января 2018 года правительство освободило Насирова от должности.

Экс-главу ГФС подозревали в принятии ряда незаконных решений, из-за чего государство понесло убытки в 2 млрд грн.

Источник: ЕГРСР