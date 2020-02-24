Гончарук назвал план действий, если коронавирус появится в Украине

Система готова отреагировать на появление в Украине коронавируса, но делает все для того, чтобы не допустить такой ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

– В каждой области разработан план, доведенный до сведения соответствующих больниц. Определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы. Более 2 тыс. по Украине. В какой бы области не возникла опасность там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и окажут ей всю необходимую помощь, – сказал он.

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Напомним, в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

На пограничных постах, которые пропускают больше всего граждан из Италии на территорию Украины, будут проводить температурный скрининг для недопущения попадания коронавируса в страну.