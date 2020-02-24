PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Гончарук назвал план действий, если коронавирус появится в Украине

Система готова отреагировать на появление в Украине коронавируса, но делает все для того, чтобы не допустить такой ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

– В каждой области разработан план, доведенный до сведения соответствующих больниц. Определены специальные больницы, в которых оборудованы инфекционные боксы. Более 2 тыс. по Украине. В какой бы области не возникла опасность там есть люди, которые мгновенно на это отреагируют, поместят человека в инфекционный бокс и окажут ей всю необходимую помощь, – сказал он.

ЧитайтеВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования коронавируса

Напомним, в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов.

На пограничных постах, которые пропускают больше всего граждан из Италии на территорию Украины, будут проводить температурный скрининг для недопущения попадания коронавируса в страну.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка