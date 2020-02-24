Курс валют НБУ на 24 февраля 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на понедельник, 24 февраля.
Согласно ему, курс доллара США установлен на уровне 24,45 грн/$, то есть курс гривны вырос еще на 3 копейки.
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Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 26,41 грн/€, а это на 1 копейку выше.
Курс валют в Украине:
- 1 доллар – 24,45 грн/$;
- 1 евро – 26,41 грн/€.
Ранее аналитики дали прогноз курса гривны на февраль 2020 в диапазоне 24,5-25,5 грн за доллар.
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