Авиакомпания МАУ планирует расширить действие дополнительных мер безопасности на борту на рейсы в и из Рима, Милана и Венеции из-за информации о активном распространении коронавируса.

– Сейчас документов от госорганов, регламентирующих дополнительные меры, нет, но мы в авиакомпании планируем расширить дополнительные меры предосторожности на борту, которые прежде были введены на ряде восточных направлений.

Кроме того, авикомпания не планирует ограничивать программу полетов в Италию, поскольку по состоянию на 24 января нет падения спроса со стороны украинских пассажиров на билеты в этом направлении.

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Напомним, количество больных коронавирусом Covid-19 в Италии достигло отметки в 165 человек.

В связи с этим министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в итальянские регионы Венето, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья.