Милованов сказал, как возможная эпидемия коронавируса повлияет на экономику Украины

Возможность эпидемии коронавируса в Китае отразится на украинской экономике с негативной и позитивной стороны.

Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.

– Есть плюсы и минусы. У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но больше товаров не будут затронуты. Вторичные эффекты – это то, что Китай может начать меньше вырабатывать металл и это может дать другим странам заменить товар Китая, сказал он.

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Милованов отметил, что на импорт Украина имеет небольшое притормаживание.

– То что мы не импортируем у них товаров с одной стороны, возможно, и как-то влияет на экономику, но это и дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, – добавил он.

Министр подчеркнул, что для развития Украине нужны инвестиции.

Ранее Всемирная организация здравоохранения допускает, что эпидемия коронавируса может перерасти в мировую пандемию.

Пандемия – эпидемия, характеризующаяся наибольшим распространением инфекционного заболевания на территории всей страны и соседних государств, многих стран мира.