PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Троещине взорвали отделение банка

В Киеве на проспекте Маяковского 24 февраля ночью взорвали отделение Таскомбанка.

Взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часов.

На Троещине взорвали отделение банка / 4 фотографии

В результате взрыва никто не пострадал, но дом получил достаточно серьезные повреждения.

Читайте: В Харькове взорвали банкомат

Правоохранители прибыли на место происшествия и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Николаеве взорвали банкомат и похитили более четверти миллиона гривен.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка