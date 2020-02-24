На выезде из Киева, в начале Бориспольского шоссе, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Jeep сбил 32-летнего мужчину, который скончался до приезда скорой.
Авария произошла 23 февраля около 22.50.
Как выяснили правоохранители, Jeep выехал на Бориспольское шоссе со стороны Киева. В этот момент на проезжую часть выбежал мужчина, который и попал под колеса автомобиля.
На выезде из Киева машина насмерть сбила пешехода / 4 фотографии
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Водитель – гражданин Германии – пытался избежать столкновения, но не удалось. Машина остановилась через 400 метров от места ДТП.
Врачам скорой, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть пешехода.
Ранее в Киеве нетрезвый водитель спровоцировал столкновение 4 машин.
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