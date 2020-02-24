PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На выезде из Киева машина насмерть сбила пешехода

На выезде из Киева, в начале Бориспольского шоссе, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Jeep сбил 32-летнего мужчину, который скончался до приезда скорой.

Авария произошла 23 февраля около 22.50.

Как выяснили правоохранители, Jeep выехал на Бориспольское шоссе со стороны Киева. В этот момент на проезжую часть выбежал мужчина, который и попал под колеса автомобиля.

На выезде из Киева машина насмерть сбила пешехода / 4 фотографии

Читайте: Масштабное ДТП в Харькове: столкнулись восемь машин

Водитель – гражданин Германии – пытался избежать столкновения, но не удалось. Машина остановилась через 400 метров от места ДТП.

Врачам скорой, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть пешехода.

Ранее в Киеве нетрезвый водитель спровоцировал столкновение 4 машин.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка