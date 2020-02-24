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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новые 200 грн выходят в обращение в Украине

Обновленная банкнота в 200 грн появится в обращении уже 25 февраля 2020 года.

Как сообщают в НБУ, ее дизайн будет наследовать современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.

– На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка.

Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны), – сообщает пресс-служба НБУ.

  • 200 гривень
  • 200 гривень
  • 200 гривень
  • 200 гривень
Новые 200 грн выходят в обращение в Украине / 2 фотографии

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Размер обновленных 200 грн и их цветовая гамма не изменятся.

Новыми банкнотами будут заменять изношенные и поврежденные 200 грн образца 2007 года. Они будут находиться в обращении вместе со старыми банкнотами.

Указанным обновлением НБУ будет повышать надежность украинских денег.

К слову, Нацбанк рассказал, какие банкноты Украины чаще всего подделывали в 2019 году.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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