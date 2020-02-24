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Факты / Украина / Общество

Пять поездов задерживаются на Львовщине из-за непогоды

Укрзализныця устраняет последствия шквального ветра во Львовской области из-за которого на территории обслуживания регионального филиала Львовская железная дорога зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

Сотрудники УЗ работают над ликвидацией последствий непогоды, вызвавшей задержку в движении пассажирских поездов:

  • №49 Киев – Трускавец;
  • №602 Львов – Солотвино;
  • №81 Ужгород – Киев;
  • №29 Ужгород – Киев;
  • №141 Бахмут – Львов.

Читайте: Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марта – направления

Падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования зафиксировано на станции Ходоров, а также на таких участках:

  • Львов – Сапежанка;
  • Оброшино – Щирец;
  • Любинь Великий – Комарно;
  • Яблонька – Соколики – Сянки;
  • Рожнятов – Долина;
  • Глубочек Великий – Озерная;
  • Озерная – Зборов.

Укрзализныця призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

Ранее Факты ICTV писали, что Криклий анонсировал новые железнодорожные поездки.

Источник: Укрзализныця

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