Пять поездов задерживаются на Львовщине из-за непогоды

Укрзализныця устраняет последствия шквального ветра во Львовской области из-за которого на территории обслуживания регионального филиала Львовская железная дорога зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.

Сотрудники УЗ работают над ликвидацией последствий непогоды, вызвавшей задержку в движении пассажирских поездов:

№49 Киев – Трускавец;

№602 Львов – Солотвино;

№81 Ужгород – Киев;

№29 Ужгород – Киев;

№141 Бахмут – Львов.

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Падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования зафиксировано на станции Ходоров, а также на таких участках:

Львов – Сапежанка;

Оброшино – Щирец;

Любинь Великий – Комарно;

Яблонька – Соколики – Сянки;

Рожнятов – Долина;

Глубочек Великий – Озерная;

Озерная – Зборов.

Укрзализныця призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

Ранее Факты ICTV писали, что Криклий анонсировал новые железнодорожные поездки.