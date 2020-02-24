Пять поездов задерживаются на Львовщине из-за непогоды

Укрзализныця устраняет последствия шквального ветра во Львовской области из-за которого на территории обслуживания регионального филиала Львовская железная дорога зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач.
Сотрудники УЗ работают над ликвидацией последствий непогоды, вызвавшей задержку в движении пассажирских поездов:
- №49 Киев – Трускавец;
- №602 Львов – Солотвино;
- №81 Ужгород – Киев;
- №29 Ужгород – Киев;
- №141 Бахмут – Львов.
Читайте: Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марта – направления
Падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования зафиксировано на станции Ходоров, а также на таких участках:
- Львов – Сапежанка;
- Оброшино – Щирец;
- Любинь Великий – Комарно;
- Яблонька – Соколики – Сянки;
- Рожнятов – Долина;
- Глубочек Великий – Озерная;
- Озерная – Зборов.
Укрзализныця призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.
Ранее Факты ICTV писали, что Криклий анонсировал новые железнодорожные поездки.