Причин для паники нет – Гончарук о ситуации с коронавирусом в Украине

Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Сейчас все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо. О состоянии их здоровья мне сообщают каждый день. Их условия пребывания в обсервации – удовлетворительные. Определенные мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными, – рассказывает Гончарук.

Премьер отметил, что в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию со всей страны по выявлению коронавируса.

– Ежедневно мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации об опыте разных стран: как развивается вирус, какой сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты вместе с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования.

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По словам Гончарука, правительство обнаружило группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах.

– Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи. Определены также больницы, которые готовы принять людей. Причин для паники нет! Не ведитесь на провокации! – подытожил Алексей Гончарук.