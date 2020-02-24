Михаил Порошенко был на концерте у репера Face

21 февраля сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила заметили в кругу российских мажоров на концерте известного рэпера Face.

Выступление проходило в Лондоне, где учится Михаил Порошенко.

На кадрах видео видно, что парень по приглашению рэпера выпрыгивает на сцену, и вместе они начинают прыгать перед толпой под строчки слов Face русские в Лондоне.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FACE (@facepublicenemy) 21 Фев 2020 в 10:59 PST

Face – российский рэпер из Уфы, который стал известен благодаря трекам Бургер и Я роняю Запад.

Исполнитель публично осуждал аннексию Крыма, негативно оценивая политический курс современной России. Однако в его песнях есть и такие строки:

Я роняю Запад – это правда

Я е ** л жену Обамы

Мне с ** а дочь Трампа

США в нокаут.

Напомним, в 2017 году Михаил Порошенко выложил в соцсети фото, где он в футболке с надписью Russia.

Тогда Петр Порошенко заявил, что футболка на самом деле якобы не принадлежит его сыну.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что постановлением суда был разрешен принудительный привод Петра Порошенко на допрос в ГБР.