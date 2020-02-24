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Факты / Украина

Рыбаки перекрыли трассу Одесса-Рени и обратились к Зеленскому

Трасса Одесса-Рени в районе Баштановки перекрыта из-за протеста работников рыболовецких хозяйств.

Рыбаки недовольны установленными режимами ведения рыболовства на Черном море и Дунае.

По их словам, старт вылова дунайской сельди с 1 марта играет на руку браконьерам.

Рыбаки перекрыли трассу Одесса-Рени и обратились к Зеленскому / 4 фотографии

– Браконьерский промысел процветает, о чем свидетельствует наличие водных живых ресурсов на местных рынках… – говорится в обращении рыбхозяйств к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также рыбаки требуют, чтобы в составе научно-промыслового совета в Госрыбагентстве было не менее 50% представителей промысловиков и общественных организаций.

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Кроме того, протестующие требуют снять обязательство устанавливать на лодки GPS-маячки и пересмотреть список разрешенных орудий лова.

Напомним, “суд” в Крыму приговорил к админаресту четверых украинских рыбаков якобы за неповиновение правоохранителям РФ.

Фото: Думская

Источник: Думская

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