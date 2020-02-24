В 2020 году Масленица начинается 24 февраля и завершится 1 марта.

История Масленицы

Масленица имеет языческие корни. В те времена она посвящалась солнцестоянию и означала начало нового года.

В этом празднике тесно переплетены элементы языческой мифологии и народного христианства. Главным символом праздника является Солнце, поэтому наши предки готовили обрядовый хлеб, похожий на небесное светило – блин.

В христианские времена Масленица стала одним из церковных праздников и называется еще Сырной неделей перед Великим постом.

Православная Масленица сохранила еще одну языческую традицию – сожжение чучела.

Традиции

В эту неделю все должны есть и угощать близких блинами, варениками, сыром или молоком.

Один из древнерусских обычаев заключался в том, что первый испеченный блин был за упокой всех умерших родственников. Его традиционно отдавали нищим или оставляли на подоконнике.

Масленица всегда сопровождается громкими народными гуляньями, песнями, танцами, играми, катанием и ярмарками.

Первый день – Встреча

Обычно в этот день готовили ледовые горки, чтобы дети могли кататься целую неделю. В древности верили, что чем дальше катятся сани и чем громче смех над ледяной горкой, тем богаче будет урожай. А вот блины в первый день Масленицы готовили не все, а только зажиточные люди.

Второй день – Заигрыш

А на второй день праздника уже начиналось веселье. Молодые люди шумно гуляли, парни присматривали себе будущих жен, а девушки строили глазки тем, кто понравился. Раньше очень часто случалось так, что забавы на Масленицу заканчивались сватаньем и свадьбой уже после Великого поста.

Третий день – Лакомка

Именно в этот день праздник должен быть самый богатый стол. Хозяйки всегда готовили много вкусностей. Но, конечно, блины на Масленицу оставались на первом месте.

Четвертый день – Разгуляй

По названию уже можно понять, что именно нужно делать в этот день. Молодые люди обычно гуляли до самого утра, устраивали пляски, водили хороводы и пели.

Пятый день – Тещины вечерки

Есть достаточно интересная традиция: зятья должны были приготовить блины и пригласить тещу в гости. Таким образом показывали уважение семье жены.

Шестой день – Золовкины посиделки

А в этот день все было наоборот. Невестки приглашали в гости семью мужа и угощали вкусностями. Так же, именно в этот день было принято сжигать чучело на Масленицу.

Седьмой день – Прощеное воскресенье

А традиции этого дня Масленицы, наверное, знают все. А если и нет, то по названию все понятно. В последний день праздника нужно было просить прощение у всех, кого вы могли обидеть.

Развлечения

Главными развлечениями на Масленицу считаются катание на лошадях, санках и качелях. Было принято устраивать интересные и веселые игры. В это время молодые парни и девушки активно заигрывали друг с другом и искали себе пару, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу.

Также было принято строить снежные крепости, чтобы потом устроить настоящие битвы в снежки.

Самой известной традицией считается сожжение чучела зимы. Его устанавливали в центре костра, всячески подшучивали над ним и ругали. Вокруг костров водились веселые хороводы с песнями и танцами.

Меню на Масленицу

На Масленицу едят творог, масло, молоко и другие молочные продукты, а вот от мяса накануне Великого поста желательно уже воздержаться.

В тесто можно добавлять разные продукты: сливки, масло, яблоки, тыкву или картофель. Также блины можно приправлять сметаной, медом или вареньем.

Не менее популярным блюдом в этот день считаются вареники, особенно с сыром. Например, вы можете с их помощью разыграть своих родственников и друзей.

Когда будете готовить вареники, сделайте один счастливый. Вы можете его приправить красным перцем, солью или чесноком. Однако варить его следует отдельно, а потом подбросить к другим.

Факты ICTV подготовили семь рецептов самых вкусных начинок к блинам на Масленицу 2020.